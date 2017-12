Goldman hebt Ziel für Rio Tinto auf 3300 Pence - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto Plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rio Tinto von 3000 auf 3300 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen.Die Aktien aus dem Rohstoffsektor dürften dank einer weiter soliden Nachfrage und des nachgebenden US-Dollar auch 2018 attraktive Investments sein, schrieb Analyst Eugene King in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte aktualisierte seine Preisprognosen für die wichtigsten Industrierohstoffe und passte seine Kursziele entsprechend an./edh/zb Datum der Analyse: 11.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.