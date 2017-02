Goldman hebt Ziel für Renault auf 100 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Renault von 89 auf 100 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen.2016 sei für Renault ein starkes Jahr gewesen, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer Studie vom Dienstag. Der Experte hob seine Schätzungen für den Autobauer an. Die Aktie dürfte aber wegen der Aussichten auf eine eher flache operative Entwicklung (Ebit) in den kommenden 24 Monaten nur begrenzt aufwerten./tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.