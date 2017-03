Goldman hebt Ziel für RWE auf 16,50 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE nach Jahreszahlen von 16,00 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Er habe seine Schätzungen für den Energiekonzern angepasst und liege deutlich über den Konsensschätzungen für die Jahre 2017 bis 2019, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Studie vom Mittwoch. Seine Prognose für den diesjährigen Nettogewinn bleibe aber unter dem oberen Ende der Unternehmens-Zielspanne. Ein zehnprozentiger Kursanstieg bei der Ökostromtochter Innogy würde den Eigenkapitalwert von RWE um über 17 Prozent steigern, fügte der Experte mit Blick auf Gerüchte um ein Interesse von RWE-Konkurrent Engie an Innogy hinzu./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.