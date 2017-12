Goldman hebt Ziel für Nike auf 62 US-Dollar - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Nike":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nike nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 59 auf 62 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Die Eckdaten des US-Sportartikelkonzerns hätten dank des starken internationalen Geschäfts ihre Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Lindsay Drucker Mann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings habe die Entwicklung im wichtigen nordamerikanischen Absatzmarkt enttäuscht. Sie hob ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Geschäftsjahre 2018/19 und 2019/20 leicht an./edh/zb Datum der Analyse: 21.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.