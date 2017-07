Goldman hebt Ziel für Nestle auf 96 Franken - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé SA":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nestle vor Halbjahreszahlen von 85 auf 96 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Mitch Collett bezog in einer Studie vom Montag ein mögliches Szenario der Neuausrichtung in sein Modell mit ein, wodurch sich ein deutlich höheres Kursziel ergebe. Dieses Szenario beinhalte Kostenkürzungen, einen Verkauf wachstumsarmer Bereiche und dynamischere Zukäufe. Das Kursziel orientiere er nun in der Mitte zwischen diesem Szenario und seinen bisherigen Annahmen./tih/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.