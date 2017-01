Goldman hebt Ziel für Morphosys auf 53 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Morphosys von 50 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Die europäischen Biotech-Unternehmen dürften im laufenden Jahr mit bedeutenden Nachrichten in puncto Produktentwicklung aufwarten, schrieb Analyst Tim Woodward in einer Branchenstudie vom Dienstag. Das neue Kursziel für Morphosys begründete er mit der Verschiebung des Bewertungshorizonts von 2016 auf 2017./edh/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.