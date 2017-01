Goldman hebt Ziel für McDonalds auf 116 US-Dollar - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für McDonalds vor dem Zwischenbericht zum vierten Quartal von 113 auf 116 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Bei der Fast-Food-Kette richteten sich die Blicke vermehrt auf den Anfang März anstehenden Analystentag, schrieb Analystin Karen Holthouse in einer Studie vom Donnerstag. Das höhere Kursziel begründete sie mit Anpassungen an ihrem Bewertungsansatz./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.