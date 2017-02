Goldman hebt Ziel für IAG auf 595 Pence - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für International Airlines Group vor Zahlen für 2016 von 580 auf 595 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Vor allem im Nordamerikageschäft dürften die Stückerlöse wieder deutlich angezogen haben, schrieb Analyst Daniil Fedorov in einer Studie vom Mittwoch. Mit seiner Prognose für den Barmittelzufluss in diesem Jahr liege er rund 10 Prozent über der Markterwartung./la/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.