Goldman hebt Ziel für Ericsson auf 69 Kronen - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Ericsson B":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ericsson von 66 auf 69 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Im Zuge angepasster Investitionserwartungen bei mobilen Netzen und weiteren Fortschritten auf der Kostenseite bleibe er bei seiner Kaufempfehlung für die Ericsson-Aktie, schrieb Analyst Alexander Duval in einer Studie vom Dienstag. Der Netzwerk-Ausrüster habe Restrukturierungspotenzial zu bieten und navigiere in einem Marktumfeld, das sich verbessere./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.