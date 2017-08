Goldman hebt Ziel für Diageo auf 2400 Pence - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Diageo von 2215 auf 2400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Mitch Collett in einer Studie vom Mittwoch. Er passte seine Schätzungen auch an die höhere Margenprognose des Spirituosenherstellers an./ag/zb Datum der Analyse: 02.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.