Goldman hebt Ziel für Deutsche Post an - 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktie der Deutschen Post von 39 auf 47 Euro angehoben und sie auf der "Conviction Buy List" belassen.Papiere europäischer Anbieter von Geschäftsdienstleistungen dürften weiterhin ein hohes Ergebniswachstum aufweisen und attraktive Investments bleiben, schrieb Analyst Matija Gergolet in einer Branchenstudie vom Freitag. Neben organischem Wachstum sollte hierbei das Fusionen- und Übernahmegeschäft für erheblichen Wert für die Aktionäre sorgen. Die Branchenkonsolidierung stehe erst am Anfang. Datum der Analyse: 15.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.