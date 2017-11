Goldman hebt Ziel für Brenntag auf 56 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 54 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Der Chemikalienhändler profitiere von einem derzeit starken Wirtschaftsumfeld, schrieb Analystin Milou Beunk in einer am Montag vorliegenden Studie. Wachstum und steigende Margen seien jedoch bereits eingepreist./ag/mis Datum der Analyse: 24.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.