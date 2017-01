Goldman hebt Ziel für BP auf 515 Pence - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BP von 505 auf 515 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Die jüngsten Transaktionen in Abu Dhabi, dem Senegal und Australien seien positiv für den Ölkonzern, schrieb Analyst Henry Tarr in einer Studie vom Freitag. Das neue Kursziel begründete er mit einem höheren Barmittelzufluss./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.