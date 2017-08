Goldman hebt Ziel für BBVA auf 7,87 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bilbao Vizcaya Argentari":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BBVA von 7,50 auf 7,87 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen.Die Gewinne spanischer Banken dürften in diesem Jahr um mehr als 18 Prozent zulegen, schrieb Analyst Jose Abad in einer Branchenstudie vom Dienstag. Auch zur Kreditnachfrage äußerte er sich zuversichtlich./ajx/ag Datum der Analyse: 15.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.