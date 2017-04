Goldman hebt Ziel für Amazon auf 1100 Dollar - 'Conviction Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon vor Zahlen zum ersten Quartal von 1000 auf 1100 US-Dollar angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen.Das Anlegerinteresse dürfte sich auf die Entwicklung des operativen Gewinns richten, schrieb Analyst Heath Terry in einer Studie vom Montag. Von Interesse sei vor allem, wie stark sich die jüngsten Investitionen des weltgrößten Online-Händlers in Logistik, Inhalte und das Indien-Geschäft auswirkten. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Gewinnschätzungen (Ebitda) für die Jahre 2017 bis 2019./edh/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.