Goldman hebt Ziel für Air Liquide auf 105 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide nach Zahlen von 102 auf 105 Euro angehoben.Die Einstufung bleibe auf "Neutral", schrieb Analystin Theodora Lee Joseph in einer Studie vom Dienstag. Die Expertin passte nach dem Ergebnis der ersten sechs Monate 2017 die Schätzungen für die kommenden Jahre leicht an. Für 2017 ist sie beim operativen Ergebnis (Ebitda) etwas optimistischer als zuletzt, für die beiden Jahre danach etwas pessimistischer./zb/gl Datum der Analyse: 01.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.