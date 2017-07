Goldman hebt Ziel für Adidas auf 225 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adidas nach Eckdaten von 204 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Sportartikelhersteller schalte einen Gang höher, schrieb Analyst Jamie Bajwa in einer Studie vom Freitag. Der Ausblick sei wegen der guten Umsatzdynamik erhöht worden, die ihn ebenfalls zu höheren Gewinnschätzungen verleitete. Er verwies vor allem auf den anhaltenden Schwung in wichtigen Märkten wie den USA, Europa und China./tih/la Datum der Analyse: 28.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.