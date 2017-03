Goldman hebt Ziel für Adidas auf 201 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adidas nach Jahreszahlen von 181 auf 201 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die positive Dynamik beim Sportartikelkonzern halte an, schrieb Analyst Jamie Bajwa in einer Studie vom Freitag. Zudem gebe es Anzeichen für eine nachhaltig steigende Profitabilität./edh/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.