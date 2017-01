Goldman hebt Volvo auf 'Neutral' und Ziel auf 113 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die B-Aktie von Volvo von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 91 auf 113 schwedische Kronen angehoben.Analyst Stefan Burgstaller begründete sein optimistischeres Votum für die Aktie des schwedischen Autobauers in einer Studie vom Dienstag mit besseren Aussichten am nordamerikanischen Lkw-Markt. Er hob seine operativen Gewinnschätzungen (Ebit) bis 2021 um im Schnitt 7 Prozent an./tih/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.