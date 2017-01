Goldman hebt Volkswagen-Vorzüge auf 'Conviction Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Vorzugsaktien von Volkswagen auf die "Conviction Buy List" gesetzt und die Einstufung auf "Buy belassen.Analyst Stefan Burgstaller hob das Kursziel von 153 auf 193 Euro an. Nach der Einigung des Autobauers mit dem US-Justizministerium im Diesel-Skandal könnten sich die Anleger nun wieder auf die Verbesserungen der Profitabilität der Wolfsburger fokussieren, schrieb der Experte in einer Studie vom Montag. Er hob seine Gewinnerwartungen an./mis/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.