Goldman hebt Ericsson auf 'Buy' und Ziel auf 69 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Ericsson von "Sell" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 51 auf 69 schwedische Kronen angehoben.Er sehe Spielraum für den Netzwerkausrüster, seine Kosten bei bestehenden Wartungsverträgen umzustrukturieren und sein Portfolio richtig aufzustellen, schrieb Analyst Alexander Duval in einer Studie vom Donnerstag. Zudem dürften die Schweden von einer besseren Umsetzung geplanter Kostensenkungen profitieren, wodurch die Profitabilität in einem sich zugleich stabilisierenden Umfeld für Investitionen im Mobilfunkbereich steigen sollte./ck/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.