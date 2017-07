Goldman hebt Diageo auf 'Neutral' und Ziel auf 2215 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Diageo von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 2100 auf 2215 Pence angehoben.Beim Spirituosenhersteller seien die Herausforderungen im US-Geschäft mittlerweile angemessen in der Bewertung berücksichtigt, schrieb Analyst Mitch Collett in einer europäischen Branchenstudie vom Montag. Branchenweit sprächen Marktdaten zwar dafür, dass gestiegene Einstandskosten zwar weitergegeben werden konnten. Weitere Preiserhöhungen dürften nun aber schwerer fallen./tih/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.