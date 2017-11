Goldman hebt Banco Santander auf 'Buy' - Ziel 6,20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Santander":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Santander von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 6,17 auf 6,20 Euro angehoben.Die Katalonien-Krise sei das größte Risiko für die Erholung in Spanien, schrieb Analyst Jose Abad in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu spanischen Banken. Das günstigste Verhältnis zwischen Chancen und Risiken gebe es bei Santander./ag/zb Datum der Analyse: 24.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.