Goldman belässt Zurich auf 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der Zurich Insurance Group auf der "Conviction Buy List" belassen.Der Sieg des wirtschaftsfreundlichen EU-Befürworters Emmanuel Macron in der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl sei gut für die europäischen Finanzwerte, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer Branchenstudie vom Montag. Dabei dürften die deutschen, französischen und italienischen Banken am positivsten reagieren. Auch die Lebensversicherer sollten davon profitieren, die Nicht-Leben-Assekuranzen hingegen weniger./edh/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.