Goldman belässt Zalando auf 'Conviction Buy List' - Ziel 55 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Zalando nach vorläufigen Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen.Der Modehändler habe auf der Umsatzseite die Erwartungen verfehlt, dabei aber überraschend starke Margen erzielt, schrieb Analyst Carl Hazeley in einer Studie vom Mittwoch. Der Experte passte seine Annahmen entsprechend an, hält aber an seinen langfristigen Prognosen weitestgehend fest./tav/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.