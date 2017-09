Goldman belässt Wirecard auf 'Conviction Buy List' - Ziel 84 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Wirecard nach dem Analystentag des Bezahldienstleisters auf "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen.Die Gespräche seien in einem optimistischen Ton geführt worden, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer Studie vom Dienstag. Das Unternehmen habe durchblicken lassen, dass die eigene Gewinnprognose konservativ sei./bek/ Datum der Analyse: 26.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.