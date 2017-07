Goldman belässt Wirecard auf 'Conviction Buy List' - Ziel 78 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Wirecard-Aktien angesichts des angekündigten Finanzchef-Wechsels auf der "Conviction Buy List" und mit einem Kursziel von 78 Euro belassen.Er sehe den Wechsel als "planmäßig" an, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer Studie vom Donnerstag. In der Branche der Bezahldienstleister sei Wirecard unverändert gut positioniert. Vor allem bei Online-Zahlungen zeige sich Wachstum - nicht zuletzt angesichts der jüngsten Zukäufe in Asien./bek/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.