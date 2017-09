Goldman belässt Vodafone auf 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Vodafone nach einer Fachkonferenz auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 285 Pence belassen.Vorstandschef Vittorio Colao habe sich insgesamt positiv geäußert zur Entwicklung in naher Zukunft, schrieb Analyst Andrew Lee in einer Studie vom Donnerstag. So könnten etwa dank der Digitalisierung die Kosten deutlich und nachhaltig gesenkt werden./ajx/zb Datum der Analyse: 14.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.