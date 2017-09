Goldman belässt Vodafone auf 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vodafone auf "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 285 Pence belassen.Die weiteren Investitionspläne des britischen Telekomunternehmens in Deutschland seien keine größere Überraschung für ihn, schrieb Analyst Andrew Lee in einer Studie vom Dienstag. Das Vorhaben dürfte wertsteigernd sein, wenngleich es den freien Barmittelzufluss zunächst belaste. Zusammenschlüsse im deutschen und europäischen Kabelgeschäft seien weiterhin möglich./ck/das Datum der Analyse: 12.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.