Goldman belässt Vinci auf 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Vinci auf der "Conviction Buy List" belassen.Die Geschäftsentwicklung an den globalen Frachtmärkten sei weiterhin schwungvoll, und die Mengen im Luft- und Seetransport stiegen, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer Branchenstudie zum europäischen Transportsektor vom Mittwoch. Im Infrastrukturbereich sehe er Wert bei Mautstraßenbetreibern wie Vinci. Das robuste Verkehrsaufkommen, geringe Steuern und Zinsen sowie Aktienrückkäufe sollten das hohe Dividendenwachstum weiter stützen./ck/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.