Goldman belässt VW auf der 'Conviction Buy List' - Ziel 200 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Volkswagen-Vorzüge nach einem Pressebericht auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen.Es sei eine positive Nachricht, dass Konzernchef Matthias Müller in einem Interview des "Wall Street Journals" erwogen habe, nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte veräußern zu wollen, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer Studie vom Montag. Diese Geschäftsbereiche stellten etwa 20 Prozent des aktuellen Gesamtumsatzes des Autobauers dar. Die Diskussionen am Markt könnten nun womöglich in Richtung eines Unternehmensumbaus und besseren Wertschöpfung gehen./ck/zb Datum der Analyse: 11.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.