Goldman belässt Total SA auf 'Conviction Buy List' - Ziel 56 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Total SA nach einem strategischen Ausblick des Ölkonzerns auf "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen.Die Aussagen seien verhalten positiv gewesen, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer Studie vom Dienstag. Von 2019 an würden die Bardividenden ab einem durchschnittlichen Ölpreis von 50 US-Dollar gedeckt. Die Höhe der Einsparungen bei den Investitionen von 2018 bis 2020 habe Total auf 5 Milliarden US-Dollar pro Jahr erhöht./bek/jha/ Datum der Analyse: 26.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.