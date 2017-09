Goldman belässt Telefonica SA auf 'Buy' - Ziel 10,8 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Telefonica nach der Branchenkonferenz Communacopia auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,8 Euro belassen.Das Management habe versichert, dass das Spanien-Geschäft voll im Plan liege mit Blick auf die Stabilisierung der Umsätze in diesem Jahr, schrieb Analyst Joshua Mills in einer Studie vom Mittwoch. Das sei bislang die Hauptsorge der Investoren gewesen./ck/zb Datum der Analyse: 13.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.