Goldman belässt Swiss Re auf 'Neutral' - Ziel 95 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Swiss Re anlässlich eines Zukaufs auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen.Der Erwerb von 1,1 Millionen Lebensversicherungspolicen der britischen Legal & General folge einer starken strategischen Logik, schrieb Analyst Sami Taipalus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es spreche einiges dafür, dass sich der Deal in puncto Kapital und Kosten mittelfristig positiv auf den Rückversicherer auswirken werde./edh/zb Datum der Analyse: 06.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.