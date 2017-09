Goldman belässt Software AG auf 'Sell' - Ziel 35 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Software AG auf "Sell" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen.Die Darmstädter stünden vor strukturellen Herausforderungen, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer Studie vom Donnerstag. In Anbetracht des mauen Gewinnwachstums sei die Bewertung alles andere als überzeugend./ajx/tav Datum der Analyse: 14.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.