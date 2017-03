Goldman belässt Shell B auf 'Buy' - Ziel 2400 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Dutch Shell B":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Shell B auf "Buy" mit einem Kursziel von 2400 Pence belassen.Die Zahlen der europäischen Ölkonzerne zum vierten Quartal hätten einen guten Einblick in die für 2017 erwarteten Geschäftstrends gegeben, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer Branchenstudie vom Montag. Einem moderaten Produktionsanstieg und starkem Cashflow dürfte eine enttäuschende Gewinnentwicklung gegenüberstehen. Seine "Top Picks" im Sektor sind Eni, Shell und Total./edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.