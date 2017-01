Goldman belässt Scout24 auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Scout24":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Scout24 nach der Refinanzierung eines syndizierten Kredits auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen.Die Umschuldung erspare dem Internetportalbetreiber im laufenden Jahr Zinszahlungen in Höhe von 12 Millionen Euro, schrieb Analyst Alexander Balakhnin in einer Studie vom Donnerstag./edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.