Goldman belässt Schneider Electric auf 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Schneider Electric nach einem Treffen mit dem Vizepräsidenten des China-Geschäfts auf "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen.Dessen Aussagen seien grundsätzlich positiv gewesen, schrieb Analystin Daniela Costa in einer Studie vom Dienstag. Die Wachstumstreiber seien langfristig intakt. Gleichzeitig seien jedoch die chinesischen Wettbewerber stark, was auf die Preise drücke./bek/jha/ Datum der Analyse: 26.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.