Goldman belässt Schaeffler auf 'Buy' - Ziel 15,10 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Schaeffler nach ihrer hauseigenen jährlichen Branchenkonferenz mit Autobauern und -zulieferern auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,10 Euro belassen.Unternehmenschef Klaus Rosenfeld habe die gute Entwicklung des Fahrzeugsektors im Oktober und November betont und bestätigt, dass die meisten Probleme aus dem zweiten Quartal gelöst seien, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/das Datum der Analyse: 03.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.