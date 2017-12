Goldman belässt Sanofi auf 'Neutral' - Ziel 82 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Sanofi S.A.":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Sanofi nach einer Analystenveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen.Der Pharmakonzern habe in der Forschung sicher einige Fortschritte gemacht, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es seien aber weitere klinische Daten nötig, um die Position im Wettbewerb und auch die Marktchancen der Pipeline beurteilen zu können./ag/zb Datum der Analyse: 14.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.