Goldman belässt Salzgitter auf 'Neutral' - Ziel 41 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Salzgitter nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen.Analyst Eugene King sprach in einer Studie vom Freitag von einem durchwachsenen Ergebnis des Stahlkonzerns. Beim Vorsteuergewinn seien die Erwartungen verfehlt worden. Durch Verluste durch Absicherungsgeschäfte bereinigt liege das Ergebnis aber nahe an seinen Schätzungen./tih/la Datum der Analyse: 28.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.