Goldman belässt Ryanair auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Ryanair auf "Buy" belassen.Die globalen Transportmärkte entwickelten sich stärker als erwartet und zugleich auch länger als erwartet stark, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer Branchenstudie vom Dienstag. Dabei verwies er auf die positive zyklische Dynamik in den Bereichen Straßen, Flughäfen und Bau, gekoppelt mit der Aussicht auf sinkende Zinsaufwendungen sowie Steuerquoten. Im Bereich Transport sei die irische Fluggesellschaft mit am besten aufgestellt, um von Zusammenschlüssen und vom Ausscheiden kleinerer Anbieter im Sektor zu profitieren./ck/zb Datum der Analyse: 01.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.