Goldman belässt Roche auf 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Roche-Aktie auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 355 Franken belassen.Dass sich die US-Gesundheitsbehörde FDA mit der Prüfung des Zulassungsantrags für das Multiple-Sklerose-Medikament Ocrevus nun länger Zeit lasse, sei ein kleiner Rückschlag, habe aber nichts mit Sicherheits- oder Effizienzbedenken zu tun, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer Studie vom Mittwoch. An seinen langfristigen Umsatzprognosen für das Mittel des Schweizer Pharmakonzerns dürfte sich daher kaum etwas ändern./tav/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.