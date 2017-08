Goldman belässt ProSiebenSat.1 auf 'Buy' - Ziel 42 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen.Die Ergebnisse des zweiten Quartals hätten die Erwartungen getoppt, schrieb Analystin Lisa Yang in einer ersten Einschätzung vom Donnerstag. Der Rückgang der TV-Werbeumsätze sei allerdings noch deutlicher als gedacht. Das Wachstumsziel für das Gesamtjahr liege nun am unteren Ende der bisherigen Spanne./ag/zb Datum der Analyse: 03.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.