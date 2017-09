Goldman belässt Philips auf 'Conviction Buy List' - Ziel 39 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Philips nach der Goldman Sachs Medtech Konferenz auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen.Mehrheitlich habe der Fokus auf Produkten und der Strategie gelegen statt auf dem Makroumfeld, was auf stabile Endmärkte schließen lasse, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer Branchenstudie zu Medizintechnikkonzernen vom Dienstag. Philips habe sein Vertrauen ins Geschäft bekräftigt: In der zweiten Jahreshälfte 2017 dürfte sich das Umsatzwachstum beschleunigen und die mittelfristigen Ziele zur Margenverbesserung erreicht werden./ck/das Datum der Analyse: 12.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.