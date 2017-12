Goldman belässt Philips Lighting auf 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Philips Lighting auf der "Conviction Buy List" belassen.Der Lichttechnik-Spezialist berge großes Kostensenkungspotenzial und verfüge über die höchste Free-Cashflow-Rendite im Sektor, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Insofern sei die Aktie im Sektorvergleich klar unterbewertet und zähle zu ihren "Key Ideas"./edh/zb Datum der Analyse: 08.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.