Goldman belässt Lloyds auf 'Sell' - Ziel 52 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lloyds auf "Sell" mit einem Kursziel von 52 Pence belassen.Mit der Übernahme des britischen Kreditkartengeschäfts der Bank of America expandiere das britische Geldhaus ausgerechnet in einer Phase unsicherer Aussichten für die heimische Wirtschaft, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer Studie vom Mittwoch. Das Kreditkarten-Geschäft sei zwar hochmargig, aber auch risikobehafteter, da Kreditausfälle sehr stark an die Entwicklung der Arbeitslosigkeit im Land gekoppelt seien./tav/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.