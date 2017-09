Goldman belässt Innogy auf 'Buy' - Ziel 42 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Innogy nach neuen Informationen zur Strategie auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen.Zwei Drittel des operativen Gewinns (Ebitda) erwirtschafte der Versorger in Deutschland und die Dividendenrendite sei hoch, daher dürfte die Bewertung steigen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Studie vom Freitag. Zudem wäre ein Aufschlag wegen einer möglichen Übernahme angebracht./ajx/ag Datum der Analyse: 22.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.