Goldman belässt Infineon auf 'Neutral' - Ziel 19 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für das Papier des Chipherstellers Infineon nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen.Analyst Alexander Duval betonte in einer Studie vom Freitag die hohe Dynamik in den Endmärkten des Autogeschäfts. Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz sei solide./ajx/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.