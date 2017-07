Goldman belässt Inditex auf 'Conviction Buy List' - Ziel 43 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Inditex":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Inditex auf "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen.Er rate weiter von den Aktien britischer Einzelhändler ab, da diese unter einer nachlassenden Nachfrage und Marktanteilsverlusten litten, schrieb Analyst Richard Edwards in einer europäischen Branchenstudie vom Dienstag. In einem sich verbessernden kontinentaleuropäischen Umfeld empfiehlt er die Titel des spanischen Textilkonzerns Inditex und des deutschen Online-Modehändlers Zalando zum Kauf. Sie sollten ihren Gewinn je Aktie (EPS) 2017 und 2018 deutlich stärker steigern als die Konkurrenz von der Insel./gl/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.